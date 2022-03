In Wolfstein soll in diesem Jahr wieder die beliebte kulinarische Wanderung stattfinden. Allerdings ist der Termin verschoben worden, teilt Stadtbürgermeister Herwart Dilly mit: Statt im April soll am dritten Mai-Wochenende, 21. und 22. Mai, rund um Wolfstein gewandert und gespeist werden. Die Hoffnung ist, dass dann die Corona-Regeln für eine Veranstaltung günstiger sind.