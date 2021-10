Trotz einiger Schauer zählte die neunte „Kulinarische Wanderung am Herrmannsberg“ mehr als 140 Teilnehmer. An fünf Stationen gab’s für die Wanderer verschiedene Leckereien.

In den ersten Jahren wurde die von den drei Herrmannsberggemeinden Elzweiler, Horschbach und Welchweiler ausgerichtete „Kulinarische Wanderung“ stets an einem Sonntag veranstaltet. Seit fünf Jahren ist der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, der feste Termin. Um die Corona-Vorschriften einhalten zu können und zu gewährleisten, dass die Wandergruppen nicht zu groß werden, wurden vier statt der sonst üblichen drei Gruppen gebildet, die sich zeitversetzt auf den Weg machten.

Wanderführer waren Hermann Decker, Klaus Schmelzer, Michael Herrmann und Karl-Heinz Dick. An der Brennerei Gilcher in Horschbach wurde die etwa zehn Kilometer lange Wanderung gestartet – wie immer. Dort gab es zur Einstimmung Schnäpse, Liköre und nichtalkoholische Getränke. Anschließend ging es den Herrmannsberg hinauf – und wieder hinab – zur Sachsbachtalhütte in Elzweiler, wo neben Sekt auch belegte Brote gereicht wurden. Um die Station kümmerte sich die Ortsgemeinde Elzweiler.

Von der Sachsbachtalhütte führte die Wegstrecke die Wanderer weiter zur Brennerei Emrich in Welchweiler, wo man sich erneut mit Schnäpsen und Likören aufwärmen konnte. Nach einem Abstecher zum Sportplatz Welchweiler, wo es eine Brezelsuppe gab, führte die letzte Etappe wieder nach Horschbach. Dort bildete ein großes Grillbüfett im Gasthaus „Zum alten Keiler“ den Abschluss der „Kulinarischen Wanderung am Herrmannsberg“.