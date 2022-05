Traumhafte Panoramaaussichten, kulinarische Stationen mit Pfälzer Spezialitäten, nette Begegnungen, An- und Abreise bequem mit der Bahn im Rheinland-Pfalz-Takt – mit diesen Argumenten lockt die 10. Ausgabe der Kulinarischen Panoramawanderung.

Herrliche Ausblicke ins Glantal und die umliegenden Hügel verspricht die „Kulinarische Panoramawanderung“. Der Startschuss fällt am Sonntag, 8. Mai, um 10 Uhr. Bis 18 Uhr können Interessierte nicht nur die schönen Aussichten entlang der verschiedenen Wanderstrecken genießen, auch kulinarisch ist so einiges geboten. Dafür sorgen Gastwirte und Vereine, die an fast 30 Ständen zum Entspannen und Verweilen einladen.

Eine der beiden Panorama-Routen erstreckt sich auf zwölf Kilometern Länge: von Niedermohr oder Glan-Münchweiler ab auf die Höhe, Richtung Reuschbach und Fockenberg-Limbach, nach Gimsbach und Godelhausen, dann entweder weiter nach Etschberg oder nach Theisbergstegen und Haschbach – natürlich kann der Weg auch in die andere Richtung erkundet werden. Wer nicht ganz so weit laufen möchte, kann sich auf den 7,7 Kilometer langen Panorama-Rundweg über den Remigiusberg begeben.

Historische Schlepper und Hüpfburgen

Barrierefrei und für Familien mit Kinderwagen besonders gut geeignet ist die Strecke auf dem Glan-Blies-Radweg mit 11,1 Kilometern Länge. Sie führt von Theisbergstegen über Gimsbach, Matzenbach, Rehweiler und Glan-Münchweiler nach Niedermohr. Die Strecke ist überwiegend asphaltiert und hat keine nennenswerten Steigungen. Sie ist laut Veranstalter auch für Personen mit leicht eingeschränkter Mobilität gut geeignet. Durch die Bahnlinie ist jeweils eine Rückkehr an den Ausgangsort möglich. Parkplätze sind in den Orten vorhanden.

Auch nach zweijähriger Pause wird es wieder die beliebte Schlepperausstellung in Fockenberg-Limbach geben – ein Platzkonzert des Musikvereins Reichenbach ist für 14 Uhr angekündigt. Hüpfburgen in Haschbach und Etschberg sollen vor allem Familien mit kleinen Kindern anlocken – in Etschberg wird bei schlechtem Wetter das Sportheim geöffnet.

Info

Weitere Informationen zur Kulinarischen Panoramawanderung gibt es im Internet unter www.kulinarische-panoramawanderung.de