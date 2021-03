Die Kulinarische Panoramawanderung ist erneut abgesagt worden. Das hat die Verbandsgemeinde Oberes Glantal am Dienstag mitgeteilt. Es wäre die zehnte Auflage der Veranstaltung gewesen, die der frühere Ortsbürgermeister von Matzenbach, Sigmund Niebergall, einst rund um seine Gemeinde aus der Taufe gehoben hatte. An der bisher letzten Austragung Anfang Mai 2019 waren Ortsgemeinden aus vier Verbandsgemeinden in zwei Landkreisen beteiligt waren. Neben dem Oberen Glantal handelte es sich um die Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach. Zudem sorgten Dutzende von Vereinen dafür, dass die Wanderer auf den Höhen des Musikantenlands gut verpflegt wurden.

War die coronabedingte Absage 2020 noch vergleichsweise kurzfristig erfolgt, kamen die zutiefst traurigen Verantwortlichen in diesem Jahr noch nicht einmal zu einer Terminierung im Mai. „Wegen der unabsehbaren Situation der Corona-Lage“ müsse die Veranstaltung erneut ausfallen. Dafür werde man aber mit „noch größerer ehrenamtlicher Power“ im kommenden Jahr endlich die zehnte Ausgabe angehen.