Der Mittagsfels ist an den beiden kommenden Wochenenden Ziel zweier Wandergruppen: Nabu und Ortsgemeinde laden zu Touren ein. Letztere außerdem zu Chili con Carne im Brotlaib.

Auf dem Mittagsfels bei Niederalben blühen die seltenen Kuhschellen (auch Küchenschellen genannt) bereits seit einigen Wochen wieder. Die lilafarbenen Blümchen sind auf dem sonst recht kargen Fels echte Blickfänge und nicht zu übersehen. Zusätzlich lockt dort oben eine tolle Aussicht über das Steinalptal.

Am Samstag, 21. März, macht sich eine Nabu-Gruppe unter Führung von Erhardt Jahn auf den Weg ins Naturschutzgebiet Mittagsfels. Der Felsen oberhalb von Niederalben liegt von seiner Ausrichtung her vor allem zur Mittagszeit in der vollen Sonne. Dies führt zu einem warmen und trockenen Kleinklima, in dem unter anderem die in freier Wildbahn sehr selten anzutreffende Küchenschelle zu bewundern ist, schreibt die Nabu-Ortsgruppe Kusel-Altenglan. Treffpunkt für die Tour ist um 14 Uhr am Parkplatz neben der evangelischen Kirche, Im Eck 3, in Niederalben.

Am Samstag, 28. März, startet die Kuhschellen-Wanderung der Ortsgemeinde Niederalben. Los geht’s um 10 Uhr an der Gastwirtschaft „Zum Steinalbtal“. Gemeinsam geht es auf den Mittagsfelsen, wo die seltenen Blümchen bewundert werden können. Nach einem Snack auf dem Felsen kehrt die Gruppe in den Ort zurück. Dort haben fleißige Helfer dann bereits Chili con Carne oder sin Carne – also mit oder ohne Fleisch – im Brotlaib vorbereitet. Anmeldungen fürs Essen nimmt Ortsbürgermeister Michael Rihlmann entgegen: 0160 92570659 und michael@rihlmann.de.

Festes Schuhwerk ist für die Wanderungen auf den Mittagsfels zu empfehlen.