Ein 30-Jähriger hatte offenbar auf einen schnellen Gewinn gesetzt, stattdessen aber einen sechsstelligen Euro-Betrag an unseriöse Geschäftemacher verloren. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 30-Jährige im Juni über eine Plattform in den sozialen Medien von einer Frau angeschrieben. Sie habe dem 30-Jährigen empfohlen, in Kryptowährungen zu investieren. Der Mann aus dem Landkreis Kusel ließ sich überzeugen und lud sich eine spezielle App auf das Mobiltelefon. In der Folge lieh sich der Mann Geld von seiner Familie und von Freunden und nahm auch einen Kredit auf, um zu investieren.

Als er sich nach drei Monaten Geld ausbezahlen beziehungsweise zurücktransferieren lassen wollte, war dies nicht möglich. Der 30-Jährige schaltete die Polizei ein, die davon ausgeht, dass der Mann aus dem Kreis Opfer von Anlagebetrügern wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Erhöhte Vorsicht

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei Werbung mit dem Versprechen auf „schnelles und leicht verdientes Geld“ im Internet und in den sozialen Medien wachsam zu sein. Nicht selten handele es sich dabei um unseriöse Lockangebote, bei denen auf speziellen Plattformen anhand von illustren Zahlen vorgegaukelt werde, wie rasant sich Investitionen entwickelten. Sobald der vermeintliche Gewinn ausbezahlt werden soll, brechen die Betrüger den Kontakt ab.