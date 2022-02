Noch immer wird in Wolfstein gewartet: Der Zustand des stark frequentierten und innenstadtnahen Weges entlang der Bahn bereitet Sorgen. Nach einer Einigung mit der Deutschen Bahn steht jedoch noch die Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) aus.

„Das sieht fürchterlich aus, wir müssen da was machen“, sagte Markus Hemmer (CDU) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend. Stadtbürgermeister Herwart Dilly erklärte, dass der Vertrag mit der Bahn noch nicht unterzeichnet wurde, da die ADD erst genehmigen muss, dass die Stadt den Weg im Rahmen der Stadtsanierung übernimmt. Mit der Bahn sei an sich alles geklärt und sobald grünes Licht von der ADD komme, gehe es voran, betonte Dilly. Immer wieder sorgt der Zustand des Weges für Diskussionen.

Ein weiterer Problemberg ist ein Schotterhaufen am Panoramaweg. Der soll möglichst kurzfristig entsorgt werden. So hat es Frank Schmitt (SPD) im Stadtrat Wolfstein beantragt. Seit Monaten verschandele der Haufen den Weg. Dilly erklärte, dass dieser Schotter zum Auffüllen von verfahrenen Wegen genutzt werde und nach Starkregen damit Schäden ausgebessert werden sollten. Doch er versprach, sich darum zu kümmern.