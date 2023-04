Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den Jahresabschluss-Sitzungen der Ortsgemeinderäte überwiegt normalerweise die Vorweihnachtsharmonie. Mancherorts gibt’s kleine Geschenke, gute Worte und Wünsche zur Weihnachtszeit sowieso. Nicht so in Konken. Dort haben sich Ratsmitglieder am Mittwoch so richtig Luft gemacht. Ihr „Opfer“: Ortsbürgermeister Karl Knecht.

Boris Emrich, Sohn des ehemaligen Ortschefs Fritz Emrich und seit dieser Legislatur so neu wie kritisch im Rat, „hatte da noch was“, bevor es in den nicht-öffentlichen