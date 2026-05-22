Zur Berichterstattung über ein Treffen der Initiative „Pro Presbyterium“ hat sich Dekan Lars Stetzenbach zu Wort gemeldet und unter anderem verkürzte Darstellungen moniert.

Die von der protestantischen Kirche der Pfalz angestrebte Reform „betrifft vor allem Verwaltungs-, Finanz- und Gebäudestrukturen – nicht die Abschaffung gemeindlicher Verantwortung“, schreibt Dekan Lars Stetzenbach zu unserem Artikel „Kirche: Reformpläne kommen gar nicht gut an“. Im Text wurde über eine Veranstaltung der Initiative „Pro Presbyterium“ in Herschweiler-Pettersheim berichtet.

In seiner Stellungnahme wirft Stetzenbach der RHEINPFALZ unausgewogene Berichterstattung über die Veranstaltung am 12. Mai vor. „Diese Reformen greifen tief in vertraute Strukturen ein“, so der Dekan, unter anderem durch eine vorgesehene „Veränderung des Rechtsstatus der Gemeinden“. Diese sollen künftig nicht mehr den Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts genießen. Der Dekan schreibt, die gewählten Leitungsorgane vor Ort würden nicht abgeschafft. Anstelle des Presbyteriums trete künftig ein „Ortskirchengemeinderat“, der als gewähltes Leitungsorgan für das kirchliche Leben vor Ort verantwortlich sei. So blieben Verkündigung, Gottesdienste, Seelsorge, Gemeindearbeit und lokale Gestaltung Aufgaben der Gemeinde.

„Zweckgebundene Mittel bleiben zweckgebunden“

Wie berichtet, hatten Vertreter von „Pro Presbyterium“ bei der Veranstaltung erklärt, Gemeinden verlören ihre Entscheidungshoheit über Gebäude, Finanzen und Personal. Stetzenbach zufolge trifft das nicht zu. Geplant sei auch nicht, „Gemeinden von oben zu verwalten. Vielmehr sollen Aufgaben, die viele Gemeinden personell, rechtlich und finanziell zunehmend überfordern, stärker gebündelt werden“. Entscheidungen über Nutzung, Investitionen, Umnutzung oder Verkauf kirchlicher Gebäude sollen nach seinen Worten weiterhin „in enger Abstimmung“ mit den betroffenen Ortskirchengemeinden erfolgen.

Ferner weist Stetzenbach darauf hin, dass im Artikel erwähnte Empfehlungen von Vertretern der Presbyteriums-Initiative den Eindruck erweckten, „Rücklagen würden einfach in einem großen Topf verschwinden oder Gemeinden müssten jetzt übereilt Baumaßnahmen beginnen“. Dies sei sachlich nicht haltbar. Die in der Veranstaltung geäußerten und im Artikel wiedergegebenen Aussagen über Rücklagen und Gemeindevermögen seien geeignet, Ängste zu schüren. „Zweckgebundene Mittel, Stiftungen und Spenden bleiben zweckgebunden. Substanzerhaltungsrücklagen sollen weiterhin für Sanierungen an kirchlich genutzten Gebäuden zur Verfügung stehen. Fördervereine und Stiftungen bleiben von der Strukturreform unberührt“, so der Dekan.

Die Reform ziele auch auf eine Verschlankung der Verwaltung

Er betont, dass der Reformprozess „seit 2023 über Fachgruppen, Konvente, Regionaltreffen innerhalb unseres Dekanats und außerhalb, synodale Beratungen und meine Präsenz in den Presbyterien“ nicht – wie von der Initiative kritisiert – intransparent sei. Zudem ziele die Reform auch auf eine Verschlankung der Verwaltung. So seien unter anderem „die Reduzierung von Leitungs- bzw. Dezernatsstellen im Landeskirchenrat sowie erhebliche Einsparungen durch weniger Körperschaften, weniger Verwaltungsaufwand, standardisierte Abläufe und gemeinsame IT-Strukturen geplant“. Somit seien auch die oberen Ebenen der Landeskirche von Einschnitten betroffen, betont Stetzenbach.

Im kritisierten Artikel hat die Autorin einen Vortrag von „Pro-Presbyterium“ wiedergegeben und die einheitliche Stimmung unter den Besuchern skizziert. Entgegengesetzte Meinungen wurden in der Veranstaltung keine geäußert. Stetzenbach betonte gegenüber der RHEINPFALZ auch, nicht zu der Veranstaltung eingeladen gewesen zu sein. Wie die Veranstalter auf Nachfrage mitteilten, hatte es keine speziellen Einladungen gegeben. Die Veranstaltung wurde als für jedermann öffentlich in der RHEINPFALZ angekündigt.