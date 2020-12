Kein normaler Familiengottesdienst in Corona-Zeiten – das war absehbar. Die protestantische Pfarrerin Isabell Aulenbacher hat deshalb mit Kindern ein Krippenspiel aufgezeichnet. Es wird an Heiligabend um 15 Uhr online gestellt.

Der traditionelle Familiengottesdienst an Heiligabend in der protestantischen Pfarrkirche in Kusel kann aufgrund der Corona-Auflagen nicht wie gewohnt stattfinden. Die geplante ökumenische Christmette am Abend ist abgesagt. Doch Pfarrerin Isabell Aulenbacher hat eine Lösung gefunden: Sie hat einen Familiengottesdienst online aufgezeichnet, mit einem eigens dafür unter Corona-Bedingungen zusammen mit Kusel TV gefilmten Krippenspiel.

Aulenbacher berichtet: „Wir haben ein Krippenspiel mit 21 Kindern der Grundschule Kusel und zwei Gymnasiasten aus der 5. Klasse aufgezeichnet, ganz Corona konform“, erzählt sie. „Die Filmaufnahmen sind Anfang Dezember entstanden. Die Kinder wurden einzeln gefilmt, eine Szene wurde nach der anderen gedreht. Insgesamt haben wir etwa zehn Stunden gedreht, verteilt auf drei Tage. Die Hirtenszene haben wir in Theisbergstegen gefilmt, die Herbergssuche rund um die Stadtkirche. Alle anderen Szenen haben wir vor einer sogenannten Greenscreen gedreht, bei der der Hintergrund später ersetzt wird, so dass es technisch machbar war, die Kinder einzeln zu filmen. Dann wurde das Ganze professionell geschnitten und übereinandergelegt.“

Remigiusspatzen dabei

Mit von der Partie bei dem Online-Gottesdienst sind auch die katholischen „Remigiusspatzen“ unter Leitung von Katja und Sebastian Lebek, die das „Lied vom Stern“ und den Weihnachtsklassiker „Stille Nacht, heilige Nacht“ beisteuern. Auch hier wurden die Kinder einzeln aufgenommen. Im Stream sind sie auch in getrennten Bildern zu sehen. „Die haben die Musik mit Kopfhörern auf die Ohren gekriegt, dann haben die Kinder dazu gesungen, und die Eltern haben sie dabei gefilmt.“

Die Idee stammt von Isabell Aulenbacher, die auch das Konzept erarbeitet hat. „Ich habe das Krippenspiel ausgewählt und mit Michael Schnorr und Oliver Stork von Kusel TV umgesetzt.“

Ein Zauberstab wie bei Harry Potter

Und dieses Krippenspiel führt uns aus der heutigen Zeit direkt zu Josef, Jesus und Maria ins römische Kaiserreich vor 2000 Jahren. Wie das möglich ist? Das erzählen die Kinder gleich zu Beginn des Krippenspielfilms.

Weil sie ihre Großmutter so hartnäckig nach der Weihnachtsgeschichte fragen, nimmt diese sie mit auf den Dachboden, wo ein alter Zauberstab ist. Mit dem kann man eine Zeitreise machen – das ist also nicht nur bei Harry Potter möglich.

Und so finden sich die Kinder dann im Römischen Reich, Provinz Palästina, bei Josef und Maria und ihren Problemen mit dieser Volkszählung wieder. Denn die Aufforderung, zur Registrierung in die Geburtsstadt zu reisen, trifft Josef und die hochschwangere Maria zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Ein mürrischer Ochse

Doch das interessiert die Bürokratie nicht. Sie machen sich also auf den Weg nach Bethlehem und finden schließlich ein Obdach in einer Scheune, bei einem mürrischen Ochsen, der ständig über die vielen Besucher nörgelt: „Ist hier jetzt eine Volksversammlung?“

Denn nicht nur Maria und Josef, sondern auch die Kinder aus Kusel kommen in seinen Stall, selbst Exoten aus dem Orient, vermutlich aus dem Irak, Syrien oder Ägypten laufen hier auf. Und bringen Geschenke – aber nicht für ihn! Doch bald hat der Spuk ein Ende, und die Kinder sind wieder zu Hause in Kusel.

Info

Zu finden sein wird der Familiengottesdienst im Internet unter: www.krippenspiel-kusel.de oder www.dekanat-kusel.de ab Donnerstagnachmittag, 15 Uhr.