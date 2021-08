Berichte von Kriegsüberlebenden sind selten. Der Heimat- und Kulturverein Ostertal hat vor 18 Jahren das Buch „Erlebte Geschichte: Ostertaler Männer und Frauen in Krieg und Gefangenschaft“ veröffentlicht. Alle Exemplare sind vergriffen. Der Verein hat die Zeitzeugenberichte nun kostenfrei ins Netz gestellt.

Der Beginn des Zweiten Weltkriegs jährt sich in diesen Tagen zum 82. Mal. Der Umgang, die Verarbeitung des Erlebten, ist bei den Überlebenden unterschiedlich: Manche Kriegsteilnehmer haben später von ihrer Soldatenzeit erzählt, andere sprachen ihr Leben lang nicht darüber. Systematisch ausgewertet wurden die berichteten Erlebnisse selten.

Der Heimat- und Kulturverein Ostertal hat 2003 das Buch „Erlebte Geschichte: Ostertaler Männer und Frauen in Krieg und Gefangenschaft (1939 – 1945)“ veröffentlicht. Der mittlerweile verstorbene Autor Klaus Zimmer hat in 50 Interviews die Erlebnisse von 43 Männern und sieben Frauen aus dem mittleren Ostertal aufgeschrieben. Die Befragten hatten den Krieg überlebt, waren zuvor meist in Gefangenschaft geraten.

Da Zeitzeugenberichte selten waren, war das Buch bald ausverkauft. Auch zwei weitere Auflagen sind vergriffen. Nach einer Mitteilung des Heimat- und Kulturvereins Ostertal wurde der Inhalt des Buches ins Internet gestellt, sodass die Texte für Jedermann kostenlos zugänglich sind.

Im Netz

www.heimatverein-ostertal.de, dort auf den Reiter „Publikationen“ und danach auf „Erlebte Geschichte“ klicken. Dann erscheint ein Download-Reiter.