In der Nacht von Sonntag auf Montag sollen die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) auf dem Windhof eintreffen. Das war der Informationsstand von Afa-Leiter Martin Ziemer vom Sonntag. „Mir sind zwei Busse angekündigt worden, die am Abend in Berlin losfahren“, berichtet er auf Anfrage. Derzeit wohnen in der ehemaligen Kaserne über 500 Asylbewerber aus anderen Ländern. Für Ukrainer, die wegen dem Vertriebenen-Status keiner Reisebeschränkung innerhalb der EU unterliegen, sollen kurzfristig über 700 Plätze geschaffen werden. Unter anderem werden zwei Großzelte aufgebaut.