Am 8. Mai 1945 endete nach fast sechs Jahren der Zweite Weltkrieg. Von den etwa 80 Millionen Soldaten, die weltweit in dem Krieg kämpften, gerieten mehr als 30 Millionen in Gefangenschaft, darunter rund ein Drittel Deutsche. Kriegsgefangene, die nach dem 1. Januar 1948 nach Deutschland zurückkehrten, wurden als Spätheimkehrer eingestuft. Einer von ihnen war der 1922 geborene Eugen Harth aus Selchenbach. Hier seine Erinnerungen.

Geboren wurde ich am 19. März 1922 in Selchenbach, wo ich von 1928 bis 1935 die Volksschule besuchte. Danach arbeitete ich in der Landwirtschaft meiner Eltern und führte ab 1936 die neu errichtete