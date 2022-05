Die drei Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinden im Landkreis Kusel haben sich zusammengetan, und eine Informationskampagne zur Photovoltaik zusammengestellt.

Unter dem Motto „Nutzen Sie die Kraft der Sonne!“ wird in je einer Präsenzveranstaltung je VG sowie in vier weiteren Digitalangeboten informiert. Genau jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um Menschen darüberzu informieren, wie sie sich unabhängig machen und ihren eigenen Strom mit Photovoltaikanlagen erzeugen können. Davon ist Frederik Staudt, Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, mit Blick auf die derzeit hohen Energiekosten überzeugt.

Mit je einer Präsenzveranstaltung pro VG mit gleichem Programm will die Gemeinschaftsaktion der Klimaschutzinitiative von Kreis und Verbandsgemeinden die Bürger grundlegen über das Thema informieren: jeweils um 18 Uhr am Freitag, 3. Juni, in der Gemeindehalle Medard; am Mittwoch, 8. Juni, im Bürgerhaus Quirnbach; am Mittwoch, 15. Juni, in der Turn- und Festhalle Altenglan.

Viermal das gleiche Programm

Wolfgang Müller, Geschäftsleiter des Solar-Info-Zentrums Neustadt, erklärt: „Wie komme ich zur eigenen PV-Anlage“. Ein Vertreter der Pfalzwerke Netz AG widmet sich dem Komplex „Vom Antrag bis zur PV-Anlage“. Ein Mitarbeiter der Kreissparkasse Kusel informiert über die Finanzierung einer PV-Anlage. Das gleiche Programm gibt es dann auch digital am 29. Juni. Die Online-Veranstaltungen sind jeweils mittwochs ab 19 Uhr.

Über Balkonmodule wird Müller sprechen am 6. Juli. Steuerliche Aspekte rund um die PV-Anlange und Kopplung mit Elektromobilität – so lautet das Thema, das Katrin Schmidt, Referentin der Lotsenstelle für alternative Antriebe Rheinland-Pfalz, am 13. Juli beackert. Henrik te Hessen, Professor für die Technik Erneuerbarer Energien am Umweltcampus Birkenfeld befasst sich schließlich am 20. Juli mit der Kopplung von PV-Anlagen mit anderen Großverbrauchern im privaten Umfeld.

Info

Für die Präsenzveranstaltungen ist keine Anmeldung verforderlich, jedoch für die digitalen bei den drei Klimaschutzmanagern Frederik Staudt (frederik.staudt@vg-lw.de, 06382 791145), Nico Benkel (nico.benkel@kv-kus.de, 06381 414331), Felix Fauß (f.fauss@vgog.de, 06373 504118).