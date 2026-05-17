Der dritte Bauabschnitt der energetischen Sanierung der Büroräume im Gebäude C der Kreisverwaltung in Kusel ist abgeschlossen. Deshalb finden kommende Woche einige Umzüge statt: Am Montag, 18. Mai, ziehen die Führerscheinstelle, die Jagd- und Waffenbehörde, die Ausländerbehörde und die Einbürgerungsbehörde ins Erdgeschoss um, das Ordnungsamt und der Bereich Brand- und Katastrophenschutz ins erste Obergeschoss. Am gleichen Tag ziehen die Gemeindeschwester plus, die externe Gleichstellungsbeauftragte und der Koordinator für Seniorenangelegenheiten (künftig alle zweites Obergeschoss) und die Abfallwirtschaft (drittes Obergeschoss) vom Horst-Eckel-Haus ins Dienstgebäude der Kreisverwaltung um.

Am Dienstag, 19. Mai, beziehen dann auch die Stabsstelle Arbeitsmarktförderung (viertes Obergeschoss), das Referat Hilfe zur Pflege und die Altenhilfe (beide zweites Obergeschoss) das Verwaltungsgebäude. An allen Umzugstagen sind keine Terminvereinbarungen mit den zuständigen Sachbearbeitern möglich, schreibt die Verwaltung. Auch an den Tagen davor und danach könne es zu Einschränkungen kommen. Die Telefonnummern aller Mitarbeiter bleiben unverändert, heißt es weiter.