Der dritte Bauabschnitt der energetischen Sanierung von Gebäude C im Dienstgebäude der Kreisverwaltung Kusel ist teilweise abgeschlossen. Deshalb kommt es zu internen Umzügen innerhalb des Hauses. Am Dienstag, 31. März, ziehen die Eingliederungshilfe des Sozialamtes sowie weitere interne Fachbereiche um. An diesem Tag sind keine Terminvereinbarungen mit den Sachbearbeitern möglich, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Auch an den Tagen vor und nach den Umzügen könne es zu Beeinträchtigungen bei der Erreichbarkeit kommen. Die Telefonnummern aller Mitarbeiter blieben unverändert.

Wegen der Sanierung des Aufzugs sei die Barrierefreiheit im Gebäude derzeit teilweise eingeschränkt. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bereits bei der Terminvereinbarung darauf hinzuweisen, wenn ein Termin in einem barrierefreien Büro stattfinden soll.