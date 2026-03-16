Wegen der Eingliederung des Jobcenters in die Kreisverwaltung Kusel stehen mehrere interne Umzüge an. Am Donnerstag, 19. März, sind die Fachbereiche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) Jobcenter und Arbeitsmarktförderung (ehemals Markt und Integration) betroffen. Am Freitag, 20. März, ziehen die Fachbereiche Grundsicherung, Wohngeld, Bafög und Asyl in das Gebäude E der Tuchfabrik um, teilt die Kreisbehörde mit.

An beiden Umzugstagen ist es nicht möglich, Termine mit den zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern zu vereinbaren. Auch an den Tagen zuvor und danach kann es zu Einschränkungen im Dienstbetrieb und bei der Erreichbarkeit der Mitarbeiter kommen. Das Kundenbüro des Jobcenters in Kusel bleibt an beiden Umzugstagen geschlossen, eine telefonische Erreichbarkeit der Kundenbüros ist jedoch gewährleistet. Die Außenstellen in Waldmohr und Lauterecken-Wolfstein stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Künftig sind die Fachbereiche Leistungen nach dem SGB II Jobcenter, Grundsicherung, Wohngeld, Bafög und Asyl im Gebäude E der Tuchfabrik (Fritz-Wunderlich-Straße 47) im Erdgeschoss untergebracht. Der Fachbereich Arbeitsmarktförderung wird im Gebäude C (Fritz-Wunderlich-Straße 49b) im ersten und zweiten Obergeschoss zu finden sein. Die Telefonnummern der Mitarbeitenden bleiben bei den Umzüge unverändert.