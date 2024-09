In der Kreisverwaltung Kusel sollen die bislang auf verschiedene Bereiche verteilten Kassen zur Geldeinzahlung gegen einen zentralen Kassenautomaten getauscht werden.

Wie Raphael Reichhart von der Finanzabteilung der Kreisverwaltung im Kreisausschuss erläuterte, sollen möglichst alle Kassen in der Verwaltung abgeschafft werden. Einzahlungen von Bürgern sind dann nur noch am zentralen Kassenautomaten möglich, der die Geldeingänge elektronisch an die entsprechenden Abteilungen im Landratsamt weitermeldet. „Das dient vor allem der Sicherheit der Kollegen“, sagte Reichhart. Weitergedacht sei es deshalb wichtig, sich jetzt für ein Gerät zu entscheiden, an dem perspektivisch auch Geld ausgezahlt werden kann.

Laut Beschlussvorlage wird der Automat für etwa 750 Transaktionen und bis zu 10.000 Euro Bargeldeinnahmen pro Woche gebraucht. Der Kassenautomat soll Banknoten und Münzen annehmen, Rückzahlungen ausgeben und auch Girocard-Zahlungen abwickeln können. Wie Reichhart auf Nachfrage mitteilte, unterstützt das Gerät zudem Apple Pay und Google Pay. Der Kreisausschuss stimmte am Montag einstimmig zu, dass die Verwaltung den Automaten für fast 90.000 Euro anschafft. Die Wartung des Geräts wird in den kommenden vier Jahren zusätzlich rund 14.000 Euro kosten.