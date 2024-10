Für alle, die erstmalig Speisen in gewerblichen Rahmen zubereiten und verteilen, gilt es, auf die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IFSG) zu achten. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, schreibt das Gesetz vor, dass für alle Personen, die regelmäßig gewerblich Lebensmittel herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen oder die in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung (beispielsweise Kantinen) beschäftigt sind, eine Hygienebelehrung erforderlich ist. Zudem empfiehlt das Gesundheitsamt, dass bei Vereins- beziehungsweise ehrenamtlichen Tätigkeiten zwei bis drei Personen eine solche Belehrung haben sollten und damit als Multiplikatoren für die weiteren Beteiligten dienen.

Diese Schulungen für das Lebensmittelgewerbe und die Gastronomie werden seit vielen Jahren als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Ergänzend gibt es jetzt ein alternatives Online-Verfahren, mit dem die Schulung absolviert werden kann. Es können Termine innerhalb der nächsten Tage reserviert werden. Die eigentliche Belehrung dauert rund 45 Minuten und wird in 26 Sprachen sowie Gebärdensprache und leichter Sprache angeboten. Sie schließt ab mit dem sofortigen Abruf des Schulungszertifikates.

Interessenten finden alle Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf der Online-Belehrung auf der Webseite des Landkreises Kusel, www.landkreis-kusel.de, unter dem Stichwort „Gesundheitsschutz“.