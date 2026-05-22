Landrat Johannes Huber (CDU) löst eines seiner Wahlversprechen ein: Ab Juni können Bürger vormittags ohne Termin in der Kreisverwaltung ihr Anliegen vorbringen.

Ab dem 1. Juni gelten bei der Kreisverwaltung Kusel neue Öffnungszeiten. Bürger können laut Mitteilung ihre Anliegen künftig vormittags sowohl mit als auch ohne vorherige Terminvereinbarung erledigen. Nachmittags ist die Verwaltung weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet. So wolle die Kreisverwaltung Kusel „einen verlässlichen und zugleich möglichst flexiblen Service bieten“.

Künftig gelten folgende Öffnungszeiten in der Verwaltung: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, nachmittags nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstelle: Montag bis Freitag von 7.15 bis 12 Uhr und Montag bis Mittwoch von 13 bis 15 Uhr sowie Donnerstag von 13.30 bis 17 Uhr. Das Bürgerbüro ist Montag bis Mittwoch von 7.15 bis 16 Uhr, Donnerstag von 7.15 bis 18 Uhr und Freitag von 7.15 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Verwaltung ergänzt, dass zur besseren Steuerung des Besucheraufkommens für Anliegen ohne Termin Tickets an einem Schalter im Bürgerbüro ausgegeben werden. Ohne vereinbarten Termin könne es zu Wartezeiten kommen.

Info

Termine können online unter folgendem Link vereinbart werden: https://termine-reservieren.de/termine/kreis-kusel/.