Die Kreisverwaltung Kusel und die dazugehörigen Außenstellen in der Tuchfabrik und Campo, die Mobilitätszentrale Hin & Weg am Bahnhof in Kusel, die Kreismülldeponie Schneeweiderhof sowie das Jobcenter Landkreis Kusel (inklusive der Außenstellen Lauterecken und Waldmohr) sind am Freitag, 14. Juni, aufgrund einer betrieblichen Veranstaltung ganztägig geschlossen.