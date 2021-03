In einigen Gemeinderäten sind Sitzungen über Videokonferenzen und Entscheidungen im Umlaufverfahren schon an der Tagesordnung. Auch der Kreistag und Kreisausschuss wollen ihre Arbeit in Zukunft stärker ins Netz verlagern.

„Gerade in der der Pandemie-Situation ist eine Nutzung der digitalen Möglichkeiten unabdingbar und bietet neue Chancen“, heißt es im Antrag der CDU-Fraktion, dem der Kreistag zustimmte. Die digitale Bereitstellung der Haushaltsdaten sei ein guter erster Schritt gewesen. Es sei aber weder zeitgemäß noch im Hinblick auf den Umweltschutz vertretbar, an der bisherigen Form der Gremienarbeit festzuhalten.

Die Kreisverwaltung ist beauftragt, ein Modell für die digitale Gremienarbeit zu erstellen. Aus finanziellen Gründen sowie wegen des Umfangs der Beratungsunterlagen beschränkt sich der Antrag zunächst auf den Kreistag und den Kreisausschuss. In den Haushalt für 2021 soll Geld für die Umsetzung eingeplant werden.

Auch private Geräte nutzen?

Für Wolfgang Frey von den Grünen stellte sich die Frage nach den Geräten, die Kreistagsmitglieder verwenden: „Müssen zusätzliche Endgeräte angeschafft werden oder können Ratsmitglieder auch private PCs oder Geräte nutzen, die für andere Gremien angeschafft wurden?“ Landrat Otto Rubly (CDU) ist überzeugt, dass man auch Endgeräte anderer Gremien, wie der Stadträte von Lauterecken oder Kusel, verwenden könne.