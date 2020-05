Der Kreistag kommt am Mittwoch, 6. Mai, um 15 Uhr im Veranstaltungssaal der Kreissparkasse in Kusel zusammen. Unter anderem geht es in der Sitzung um die Verabschiedung des Kreishaushaltes für das laufende Jahr. Wie berichtet, hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier wegen des geplanten Defizits von 13 Millionen Euro Korrekturen angemahnt. Die Aufsicht stellte diverse freiwillige Leistungen des Kreises in Frage. Darauf hin legte Landrat Otto Rubly in der Sitzung des Kreisausschusses am 1. April einen neuen und im Volumen reduzierten Haushaltsentwurf vor. Dieser neue Entwurf für das laufende Jahr weist nur noch ein Defizit von rund neun Millionen Euro aus.