Am Mittwochnachmittag hat der Kreistag den Haushalt 2020 mit einem Defizit von neun Millionen Euro verabschiedet. Minus 13 Millionen Euro hatte der Kreis-Haushalt im März noch ausgewiesen. Nachdem die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion drohte, den Haushalt nicht zu genehmigen, musste neu gerechnet werden.

Kreisumlage wird nicht erhöht

Rubly und die Kreistagsfraktionen waren sich einig, auf von der ADD beanstandete freiwillige Ausgaben nicht verzichten zu wollen. Es geht beispielsweise um die Draisine, den Breitbandausbau, den barrierefreien Ausbau von Burg Lichtenberg, Zuschüsse für Kindertagesstätten, den Ausbau von Kreisstraßen und das Vitalbad.

Wegen der Corona-Verwerfungen ist eine Erhöhung der Kreisumlage, die die ADD zunächst gefordert hatte, aber zunächst ad acta gelegt. Innenministerium sowie ADD haben außerdem der Kommunalaufsicht beim Kreis empfohlen, gegenüber den Gemeinden bei der Erhebung von Grund- und Gewerbesteuern nachsichtig zu sein.

Haushaltskommission wird gebildet

Dennoch müsse die Haushaltssituation in den nächsten Jahren deutlich verbessert werden, betonte Rubly. Dem schlossen sich die Fraktionen an. Um nicht noch einmal Gefahr zu laufen, einen nicht genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen, wird eine Haushaltskommission ins Leben gerufen, die in Abstimmung mit der ADD Ausgaben unter die Lupe nimmt und eine Verbesserung der Einnahmemöglichkeiten auslotet.