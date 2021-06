Die Kreisstraße 41 zwischen Hohenöllen und Reipoltskirchen ist wegen Reparaturen am Montag und Dienstag, 21. und 22. Juni, tagsüber gesperrt. Die Straßenmeisterei geht von jeweils 8 Uhr bis 15 Uhr aus. Die Zufahrt zum Karlshof ist am Montag über Hohenöllen, am Dienstag über Reipoltskirchen möglich. Bei schlechter Witterung werden die Arbeiten kurzfristig verschoben.