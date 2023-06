Fast drei Monate lang war die Grubenstraße in Brücken für den Straßenverkehr gesperrt. Nun ist sie nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Kaiserslautern am Montag wieder freigegeben worden. Die Straße gehört zur K7 und führt von Brücken zu den Nachbarorten Börsborn und Gries. Die Sperrung war notwendig geworden, da in der Straße eine Betonbrüstung wegen einer nachgebenden Böschung errichtet werden musste. Während der Bauarbeiten wurde auch die Fahrbahn saniert. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme betragen laut LBM rund 152.000 Euro.