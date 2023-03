Autofahrer in und um Brücken müssen sich für die kommenden Wochen auf Umwege einstellen. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, wird ab Montag, 27. März, die Kreisstraße 7 in Brücken gesperrt. Im Bereich der Grubenstraße 17 wird eine Betonbrüstung mit Geländer auf die Böschung gebaut, die Ende 2021 saniert wurde. Die Böschung in einer Baulücke in dem steilen Gelände hatte zuvor nachgegeben, die Straße wurde halbseitig eingeengt, erklärt Richard Lutz, Leiter der Kaiserslauterer Dienststelle des Landesbetriebs Mobilität (LBM) auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Auf einer Länge von knapp 35 Metern wurde die Böschung damals gesichert und neu verankert. Um einem Abrutschen der Straße auf das darunterliegende Grundstück vorzubeugen, mussten die Arbeiten umgehend und unter Vollsperrung erfolgen, informierte der Landesbetrieb damals. Ziel der Arbeiten Ende 2021 sei es gewesen, den Hang zu stabilisieren, erklärt Lutz die Vorgehensweise in zwei Abschnitten. In einem zweiten Schritt erfolge nun der Bau einer Betonbrüstung mit Geländer zur Absturzsicherung.

Während an der Böschung gearbeitet wird, wird auch die Fahrbahn saniert. Je nach Witterung sind für die Bauarbeiten circa sieben Wochen eingeplant. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme betragen rund 152.000 Euro. Die Umleitungsstrecke nach Börsborn ist nach Angaben des LBM ab der Ortsmitte Brücken ausgeschildert und erfolgt über die B423 in Richtung Schönenberg-Kübelberg (L356) nach Gries (K9) und dann nach Börsborn über die K8 beziehungsweise umgekehrt. Der Landesbetrieb weist darauf hin, dass Anwohner der Gruben- und der umliegenden Straßen ihre Grundstücke anfahren können.