In der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend informierte Ortsbürgermeister Wolfgang Maurer über den bevorstehenden Ausbau der Kreisstraße zwischen Hausweiler und Buborn.

Da Maurer bei der Straßenmeisterei in Wolfstein beschäftigt ist, kennt er die Details des Projektes, das in zwei Bauabschnitten realisiert wird. Während am 12. Oktober mit dem eigentlichen Straßenausbau begonnen wird, ist die Umgestaltung der Brücke erst im Frühjahr an der Reihe. Beide Bauabschnitte erfolgen unter Vollsperrung.

Der Gemeinderat stimmte dem Antrag der Gemeinde Rothselberg zu, das Forstrevier Wolfstein verlassen zu wollen. Abgelehnt wurde eine von der Kommunalaufsicht geforderte Erhöhung der Friedhofsgebühren. Auch für Veränderungen bei den bestehenden Versicherungen sah man keinen Bedarf.

Corona-bedingt fällt der mittlerweile zur Tradition gewordene bayerische Abend aus.

In Sachen Breitbandausbau teilte Maurer mit, dass das Glasfaserkabel bis zum Verteiler der Telekom verlegt ist. Jetzt warte man darauf, dass der Energieversorger OIE die Stromversorgung herstellt. Dies soll spätestens Anfang November erfolgen.