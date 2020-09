Wegen Reparaturarbeiten wird die Kreisstraße 41 zwischen Hohenöllen und Reipoltskirchen am Mittwoch und Donnerstag, jeweils zwischen 8 und 15 Uhr, voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) weiter mitteilt, ist die Zufahrt zum Karlshof am Mittwoch über Hohenöllen und am Donnerstag über Reipoltskirchen möglich.