Die Kreissparkasse Kusel hat ihr Betriebsergebnis um mehr als eine Million Euro gesteigert. Vor allem eine Entwicklung ist dafür verantwortlich. Vorstandsvorsitzender Helmut Käfer kann sich derweil vorstellen, über sein Vertragsende Mitte 2022 hinaus noch einige Jahre weiterzumachen.

Im Corona-Jahr haben die beiden Vorstände, Helmut Käfer und Luzia Welter, vor allem zwei Aspekte beobachtet, die insgesamt „zu einem sehr zufriedenstellenden Jahr“ geführt haben. Da ist zum einen die Kundenbindung, die sich in der Pandemie verstärkt habe und bei der die Kreissparkasse auch davon profitiert habe, dass sie nicht zuletzt technisch „schon vorher sehr gut aufgestellt war“.

Der Kunde erwarte heutzutage, dass er sein Institut auf dem Kanal erreiche, der ihm gerade am besten passe. Egal ob Besuch in der stationären Filiale, per Telefon, per Whatsapp, per Mail oder per Videogespräch. „Diese Entwicklung ist durch Corona noch verstärkt worden. Corona ist da wie ein Katalysator“, sagt Käfer. Und er erwartet nicht, dass sich dieser Trend im Kundenverhalten nach der Pandemie wieder groß ändern wird.

„Der Kunde steht im Mittelpunkt, und er allein entscheidet, auf welchem Vertriebskanal er mit uns in Kontakt tritt.“ Darauf habe sich sein Institut schon seit Jahren vorbereitet und nun auch davon profitiert. So seien beispielsweise die Kundenanfragen über die Internet-Filiale im vergangenen Jahr um 27 Prozent gestiegen.

Boom der Wertpapiere

Die verstärkten Kundenkontakte haben sowohl zu höheren Kundeneinlagen als auch zu mehr Krediten geführt. Letztere flossen in verstärktem Maße in Immobilien – sowohl in Neubauten als auch in Sanierungen. Vor allem aber hat die gestiegene Anzahl an Geschäftsvorgängen trotz Niedrigzins-Phase und trotz immer geringer werdenden Zinsmargen einen um 1,2 Millionen Euro höheren Bruttoertrag ausgelöst; in erster Linie durch Vermittlungsprovisionen. Laut Käfer sind Kundenanlagen in Wertpapiere im vergangenen Jahr um 70 Prozent gestiegen, in Immobilien inklusive Bausparverträge um 50 Prozent und in Lebensversicherungen um 30 Prozent.

Dass es im vergangenen Jahr aber nicht nur um höhere Umsätze gegangen ist, sondern auch darum, durch Corona in Nöte geratene Kunden zu unterstützen, zeigen einige andere Zahlen. Für 441 Firmenkunden hat die Kreissparkasse deren Kredit-Tilgungen ausgesetzt – in einem Wert von 2,2 Millionen Euro. Gleiches tat sie für 356 Privatkunden mit einem Gesamtumfang von 238.000 Euro. Zudem hat sie 124 Betrieben Fördermittel – vor allem verbilligte Kredite etwa der landeseigenen ISB-Bank – im Wert von 14,9 Millionen Euro vermittelt.

Käfer würde verlängern

In den kommenden Monaten zum Thema wird die Zukunft von Käfer selbst. Der aktuelle Vertrag des Vorstandsvorsitzenden läuft zur Jahresmitte 2022 aus. Zudem wird er im kommenden Jahr 65. Allerdings könne er sich gut vorstellen, noch einige Jahre weiterzumachen, wenn auch nicht unbedingt eine komplette weitere Fünf-Jahres-Periode, sagte Käfer. Alles Weitere liege bei Landrat Otto Rubly und dem Verwaltungsrat. Gemeinhin wird rund ein Jahr vor Ablauf eines Vorstands-Vertrages über eine Verlängerung entschieden.

Sparkasse in Zahlen

Bilanzsumme: 1811 (2019: 1815)

Kreditvolumen: 1388 (1366)

Kundeneinlagen: 1405 (1326)

Zinsüberschuss: 27,7 (27,3)

Verwaltungsaufwand: 26,5 (26,4)

davon Personal: 18,4 (18,1)

Betriebsergebnis vor Steuern und Bewertung: 11,8 (10,7)

Jahresergebnis: 1,1 (1,1)

Eigenkapital: 170,9 (164,4)