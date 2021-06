Eine Spende in Höhe von 1000 Euro übergab der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Kusel, Helmut Käfer, an Thallichtenbergs Ortsbürgermeisterin Annika Süssel. Seit einiger Zeit ist im Neubaugebiet „Wiesenweg“ eine Fläche für einen Spielplatz ausgewiesen. Nach ersten Arbeiten soll der Spielplatz fertiggestellt werden. „Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, den Kindern Abwechslung und Spielmöglichkeiten zu bieten. Mit unserer Spende unterstützen wir die Gemeinde gerne, damit bald viele Kinder das Angebot nutzen können“, sagte Käfer.