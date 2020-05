Die Kreissparkasse Kusel wird ihre Geschäftsstellen ab dem kommenden Montag wieder öffnen. In der Phase der starken Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie waren, neben den SB-Geschäftsstellen, nur die Standorte in Kusel, Schönenberg-Kübelberg und Lauterecken geöffnet.

Laut Kreissparkasse sind diese drei Geschäftsstellen ab der kommenden Woche montags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr geöffnet – dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Die Geschäftsstellen in Altenglan und Waldmohr öffnen montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie dienstags und freitags von 14 bis 16 Uhr. In Glan-Münchweiler ist montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

In Brücken wird die Geschäftsstelle am Montag und Freitag jeweils von 14 bis 16 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet – in Wolfstein montags und donnerstags jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie dienstags und freitags von 14 bis 16 Uhr.

Die Filiale in Offenbach-Hundheim öffnet montags von 14 bis 16 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Beratungsgespräche vor Ort können aber auch außerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Geschäftsstelle vereinbart werden.

Da die Ansteckungsgefahr weiterhin bestehe, werde mit Blick auf die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter unter anderem großer Wert auf die Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften gelegt. Abhängig von der jeweiligen Filialgröße sei gemäß der Landesverordnung auch weiterhin nur eine gewisse Anzahl an Personen in den Kundenhallen und SB-Bereichen zugelassen. Hinweise dazu sind nach Angaben der Kreissparkasse an den jeweiligen Eingängen zu finden. Zeit- und ortsunabhängig stehen den Kunden die Internet Filiale und die Sparkassen-Apps mit einem umfassenden Angebot zur Verfügung.