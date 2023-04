Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

30 Jahre Seniorenrat im Kreis Kusel: Mit Ausnahme einer herausgegebenen, kleinen Hochglanzbroschüre ist dieses Jubiläum im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie weitgehend an der Bevölkerung vorbeigegangen. Auch um die Ehrenamtsbörse ist es schon seit längerem still – was aber nicht nur am Virus liegt.

„Wir sind dabei, uns neu zu strukturieren“, berichtet der Geschäftsführer des Kuseler Seniorenrats, Alfred Metzen, über die Ehrenamtsbörse. Nach der Fusion