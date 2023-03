Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Susanne Lenhard, die Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses, hat in den vergangenen Monaten in 110 Widerspruchsverfahren ohne mündliche Anhörung entschieden. Das hat die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitgeteilt. Das Verwaltungsgericht hatte dieses Vorgehen in einem Fall als rechtswidrig abgeurteilt. Landrat Otto Rubly erwägt nun, alle Fälle nochmals aufzurollen, falls das juristisch möglich ist. Eine entsprechende Prüfung läuft.

Eine Widerspruchsführerin hatte dagegen geklagt, dass ihr Widerspruch ohne Erörterung abgewiesen worden war – und das auch noch, obwohl sie auf Nachfrage ausdrücklich