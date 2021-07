Die letzten Spiele des Kreispokals 2020/2021 liegen etliche Monate zurück. Pandemiebedingt war der Wettbewerb seit Oktober unterbrochen. Im Juli wird er fortgesetzt und abgeschlossen. Denn am 1. August startet bereits die neue Pokalrunde 2021/2022. Das hat Kreisvorsitzender Rainer Pfaff mitgeteilt. Am 17. und 18. Juli steigen die Halbfinals. Doch zuvor muss noch der vierte Halbfinalist ermittelt werden (11. Juli). Er wird in jedem Fall aus dem Landkreis Kusel kommen.

Denn am Sonntag, 11. Juli, treffen um 19.30 Uhr der TuS Schönenberg (A-Klasse) und die TSG Wolfstein-Roßbach (A-Klasse) aufeinander.

Bereits eine Woche später geht es dann um den Finaleinzug: Der FV Olympia Ramstein empfängt am Samstag, 17. Juli, 15 Uhr, den TuS Glan-Münchweiler. Beide Mannschaften spielen in der A-Klasse. Am Sonntag, 18. Juli, trifft dann um 15 Uhr der FV Kindsbach (A-Klasse) auf den Sieger des Spiels zwischen Schönenberg und Wolfstein-Roßbach.