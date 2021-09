In einer digitalen Workshopreihe bietet der Kreismusikverband Westpfalz Instrumental- und Vocal-Workshops an. Nächster Termin der „Auf los geht’s los“-Reihe: der Gesangsworkshop am Sonntag, 5. September, 10.30 bis 12.30 Uhr. Referentin ist die Gesangspädagogin Olivia Schick. Den Teilnehmern soll gesangliches Basiswissen vermittelt werden und sie erhalten Informationen und Anregungen zur stimmlichen Ausbildung. Zum Mitmachen ist keine Zugehörigkeit zu einem Musik- oder Gesangsverein erforderlich. Der Workshop findet über Zoom statt, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung und kitty@reissmann.email oder 06385 925696.

Info

Weitere Workshops der im Juni gestarteten Reihe, jeweils sonntags von 10.30 bis 12.30 Uhr: 12. September: Lukas Dressel, Tuba; 19. September: Björn Heimann, Trompete; 26. September: Georg Schadt, Tenorhorn und Bariton; 10. Oktober: Volker Kaufmann, Saxofon; 17. Oktober: Harald Domes, Horn; 24. Oktober: Philipp Schug, Posaune.