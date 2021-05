Unter dem Motto „Auf los geht’s los“ bietet der Kreismusikverband Westpfalz (Kaiserslautern/Kusel) begleitend zur Wiederaufnahme der Proben- und Konzerttätigkeiten der Musikvereine nach langer Zwangspause eine digitale Workshopreihe mit einem Aufgebot von hochkarätigen Musikdozenten an. Mit diesen Workshops möchte der Verband einen Impuls an die vielen Musiker senden und sie für die bevorstehende Wiederaufnahme ihrer musikalischen Aktivitäten motivieren.

Ab dem 6. Juni können die Musiker aus den Mitgliedsvereinen, aber auch interessierte Musiker, die keinem Verein angehören, immer sonntags in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr kostenlos an den jeweiligen Workshops teilnehmen. Es besteht die Möglichkeit, auch an mehreren Workshops kostenlos teilzunehmen.

Termine und Dozenten

6. Juni, Mahew Reese / Oboe

13. Juni, Michael Gärtner / Pauken

20. Juni, Micha Hollinger / Klarinette

27. Juni, Wolfgang Neidhöfer / Dirigat

4. Juli, Steffen Bürthel / Schlagzeug

11. Juli, Isabel Weimer / Querflöte

5. September, Olivia Schick / Gesang

12. September, Lukas Dressel / Tuba

19. September, Björn Heimann / Trompete

26. September, Georg Schadt / Tenorhorn & Bariton

10. Oktober, Volker Kaufmann / Saxophon

17. Oktober, Harald Domes / Horn

24. Oktober, Philipp Schug / Posaune

Anmeldung jederzeit bei der Workshopleiterin Kitty Reißmann unter der E-Mail Adresse kitty@reissmann.email. Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Teilnehmer, ein paar Tage vor dem Workshop, einen Teilnehmer-Link.