Der Kreisverwaltung bekommt eine Haushaltskommission und will damit die Verschuldung besser in den Griff bekommen. In diesem Zusammenhang wird für zwei Jahre eine Rechnungsprüfungsstelle geschaffen. Das hat der Kreisausschuss mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Die Vertreter von SPD und AfD enthielten sich.

Mit der Einführung eines Controlling- und Kennzahlensystem wird einem Antrag der CDU gefolgt. Sie ist auch Folge der Kritik des Landesrechnungshofes an der Haushaltsführung der vergangenen Jahre noch unter Landrat Winfried Hirschberger. Der künftige Prüfer soll unter anderem einen Vergleichsring mit anderen Landkreisen aufbauen. „Nur so können wir uns den Gestaltungsspielraum der kommunalen Selbstverwaltung erhalten“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Lothschütz.

Der Beschluss fiel in der erstmals per Videokonferenz rein digital durchgeführten Sitzung des Kreisausschusses. Einstimmig angenommen wurde der CDU-Antrag, die Vorlagen von Kreisausschuss und Kreistag künftig digital zur Verfügung zu stellen. „Die Papierflut muss ein Ende haben“, sagte Christoph Lothschütz. Pia Bockhorn, Fraktionsvorsitzende der SPD, betonte, diese Forderung bereits zu Beginn der Legislaturperiode gestellt zu haben. Landrat Otto Rubly nannte ungefähre Kosten von 15.000 Euro. Unter anderem sollen die Ratsmitglieder mit Endgeräten ausgestattet werden.

Mietpreise für Zehntscheune steigen

Coronabedingt befasste sich der Ausschuss mit den Mietkosten für die Zehntscheune auf der Burg Lichtenberg. Der Rittersaal steht für Trauungen vorerst nicht mehr zur Verfügung, weil er zu klein ist, um die Abstandsregel einzuhalten. Deshalb kann er nun für Hochzeitsgesellschaften nicht mehr genutzt werden. Eine standesamtliche Trauung in der Zehntscheune kostet künftig 265 Euro, im Rittersaal war sie für 50 Euro zu haben.

Wegen steigender Energiepreise sind aber auch die anderen Angebote für die Burgräume neu kalkuliert worden. Zum Beispiel beträgt die Miete für den Erdgeschossraum der Zehntscheune künftig mindestens 215 Euro. Vorher waren es 100 Euro. Für eine Nutzung durch die Jugendherberge und die Technische Universität Kaiserslautern sollen Sonderkonditionen vereinbart werden. Das benachbarte Geoskop kann die Zehntscheune weiter für 60 Euro mieten.