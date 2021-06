Ein Kreisel am Ortseingang ist die erste Visitenkarte einer Gemeinde. Wer in Schönenberg-Kübelberg die Kreisel nahe des Gewerbegebiets Mehlpfuhl passierte, hatte nicht zwangsläufig einen positiven Eindruck. Teilweise wurde bereits Abhilfe geschaffen.

Schon seit einigen Jahren ist der Mehlpfuhlkreisel in einem schlechten Zustand. Ein Thema, das wiederholt auch den Ortsgemeinderat beschäftigte. Als Ursache für das nicht gerade ansprechende Bild am Ortseingang machte Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) den „starken Schädlingsbefall der Hainbuchen“ aus. In Teilen wurde bereits Abhilfe geschaffen. Der lokale Gartenbaubetrieb Eckhardt ist Wolf zufolge diese Woche bereits zur Tat geschritten, nachdem der Gemeinderat vergangene Woche einer Eilentscheidung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten einstimmig zugestimmt hatte. Gesetzt werden sollen zwei Pyramiden-Hainbuchen und eine Blumenwiese angelegt werden. Zudem erhält das Beet eine Stahleinfassung. Kosten: rund 8200 Euro.

Wie Wolf mitteilte, wolle das Gartenbauunternehmen kommende Woche auch dem zweiten Kreisel am Mehlpfuhl ein neues Gesicht verpassen. Im Haushalt sind für die Neugestaltung des Kreisels 20.000 Euro angesetzt.