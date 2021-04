Das Impfen der Altersklasse über 80 Jahre geht den Verantwortlichen zu langsam. Vor allem, weil viele Menschen schon seit Wochen auf einen Termin vom Land warten. Nun ergreift der Kreis selbst die Initiative. Dabei braucht er aber auch Hilfe der Betroffenen.

Immer wieder werden Klagen von Älteren laut, sie hätten sich schon vor Wochen beim Land für eine Impfung registrieren lassen. Doch noch immer hätten sie keinen Impftermin. Hier will der Kreis Kusel nun mit einem eigenen Verfahren etwas Tempo in die Impfungen bekommen.

Landrat Otto Rubly hat im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitgeteilt, dass ab sofort für diese Zielgruppe eine eigene Mailadresse bei der Kreisverwaltung eingerichtet ist. Wer über 80 Jahre alt ist, sich für eine Impfung registriert hat und noch immer auf einen Termin wartet, kann sich unter impfung@kv-kus.de direkt in Kusel melden. Nötig sind nur Geburtsdatum, Telefonnummer sowie die Registrierungsnummer, die es vom Land dann gibt, wenn man dort seine Impfbereitschaft bekundet hat. Fehlen diese Angaben, dann wird die Mail nicht beantwortet.

Kurzfristige Termine

Bei der Kreisverwaltung wird der Seniorenbeauftragte Uli Urschel ab Mittwoch die Anfragen derer bearbeiten, die die Voraussetzungen erfüllen. Gemeinsam mit den Impfkoordinatoren auf dem Windhof wird dann überprüft, wie diesen Über-80-Jährigen schnellstens ein Termin ermöglicht wird. Und zwar zuweilen sehr kurzfristig, wie Thomas Danneck betont. Denn oft zeichnet sich am Tag selbst ab, dass der eine oder andere vorgesehene Impftermin nicht wahrgenommen werden kann. Und dann soll über diese Liste schnell nachnominiert werden.

Mit diesem Verfahren, so hoffen die Verantwortlichen, könnte die priorisierte Altersklasse schneller geimpft werden. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, weil die, wenn überhaupt, nur beim Land vorliegen. Doch Koordinatorin Miriam Sommer schätzt, dass trotz Priorisierung bis dato erst knapp die Hälfte dieser Risikogruppe geimpft ist. Die zählt im Kreis rund 5000 Menschen. Das hänge auch damit zusammen, sagt sie, dass die Priorisierung in den vergangenen Wochen immer mehr geöffnet worden sei. So sei im Kreis beispielsweise inzwischen ein Gutteil der Grundschullehrer und Erzieher geimpft.

Absagen nicht vergessen

„Mit diesem Verfahren machen wir uns mehr Arbeit, aber wir hoffen, dass es damit auch schneller geht“, sagt der Landrat. Mehr Arbeit deshalb, weil die Meldungen nicht nur mit jenen abgeglichen werden müssen, die vom Land kommen – und zwar per Hand. Sondern es müsse auch dafür gesorgt werden, dass manche Betroffene nicht plötzlich zwei Impftermine hätten – und dann den späteren ohne Absage nicht wahrnähmen.

Die Verantwortlichen appellieren daher an jene, die über die Kreis-Liste schneller drankommen, einen eventuell folgenden Impftermin durch das Land umgehend abzusagen. Und damit nicht erst zu warten, bis auch der ansteht. Denn diese Impftermine könnten dann umgehend an andere Priorisierte vergeben werden. Das erhöhe das Impftempo in dieser verletzlichen Gruppe.

Nach dem Rekord-Mittwoch mit über 400 Impfungen ist es am Donnerstag deutlich ruhiger geworden. Danneck geht davon aus, dass das Land den Rückstand aufgeholt hat, der durch die vorübergehende Komplett-Aussetzung von Astrazeneca-Impfungen entstanden war. Damit werde das Kuseler Impfzentrum kommende Woche voraussichtlich wieder mit täglich 250 Impfungen fahren – also 1500 pro Woche. „Auch 300 pro Tag sind in der jetzigen Struktur problemlos möglich.“

Solche Anstrengungen wie vergangenen Mittwoch könne das Impfzentrum aber nicht regelmäßig leisten. Zumindest nicht mit dem vorhandenen Personal. Auch Landrat Rubly sieht, wenn es ausreichend Impfstoff gibt, noch gute Möglichkeiten, die Kapazität auf dem Windhof hochzufahren. Nicht nur mit mehr Personal, sondern vor allem mit nochmals erweiterten Öffnungszeiten.