Im Kreis Kusel gibt es das zweite Todesopfer seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zu beklagen. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein eine Person im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Zuvor gab es einen Todesfall in der VG Oberes Glantal zu verzeichnen. Desweiteren sind am Dienstag fünf weitere bestätigte Corona-Fälle hinzugekommen. Damit bleit der Landkreis weiterhin in der Corona-Warnstufe Rot. In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal wurden laut Kreisverwaltung vier weitere Personen positiv getestet, dazu kommt ein positives Testergebnis in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Damit erhöht sich die Fallzahl auf insgesamt 198, der Inzidenzwert sinkt aber leicht von 61,2 auf 57. Ab 50 gilt die Warnstufe Rot. Der Kreis Kusel lag am Montag erstmals darüber. In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal wurden bislang 79 Infektionen registriert, 88 in der VG Kusel Altenglan und 31 in der VG Lauterecken-Wolfstein.