Das Gesundheitsamt wird in den nächsten Tagen all jenen, die nach dem 20. November positiv auf das Coronavirus getestet worden und seither genesen sind, Bescheinigungen über die frühere Infektion zuschicken. Das hat Landrat Otto Rubly am Montag im Kreisausschuss mitgeteilt. Dabei handele es sich um rund 1500 Kreisbewohner. Der Versand habe bereits begonnen und soll voraussichtlich bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Die Bescheinigung über eine Infektion in den vergangenen Monaten ersetzt, wie auch der Nachweis einer vollständigen Impfung, die Schnelltests für die Nutzung bestimmter Einrichtungen.