Noch bis zum 1. September läuft der Lesesommer Rheinland-Pfalz, an dem sich zum nunmehr 17. Mal die Kreis- und Stadtbücherei Kusel beteiligt. In den kommenden Wochen können sich einer Mitteilung der Kreisverwaltung zufolge Jugendliche von sechs bis 16 Jahren Bücher ausleihen und bewerten. Wer mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Zudem gibt es dem Kreis zufolge die Chance, Preise zu gewinnen. Je mehr Bewertungskarten ausgefüllt werden, umso größer seien die Chancen, beim landesweiten Gewinnspiel den Hauptpreis zu gewinnen – einen Gutschein für einen Zwei-Tage-Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust und der Rulantica Wasserwelt. Weitere Infos gibt’s in der Kreis- und Stadtbücherei Kusel, Fritz-Wunderlich-Straße 47 sowie im Netz unter www.buecherei.kusel.de und www.lesesommer.de.