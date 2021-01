Die Kreis- und Stadtbücherei ist bis vorläufig 31. Januar geschlossen. Leseratten müssen dennoch nicht auf das Ausleihen von Büchern verzichten. Bücher können per E-Mail bestellt und zu einem vereinbarten Termin kontaktlos abgeholt werden So funktioniert’s: Die Nutzer schicken eine E-Mail mit der persönlichen Lesenummer – diese steht auf dem Leseausweis – und dem Titel des Buches an die Mail-Adresse der Kreis- und Stadtbibliothek. Außerdem soll in der E-Mail angegeben werden, wann die Bücher abgeholt werden können. Die Bibliothek nennt in der Antwort dann den Abholtermin, teilt Büchereileiterin Claudia Schramm mit. Weitere Infos gibt es auf der der Internetseite der Bücherei.