Der Kreis Kusel ist die Kommune mit den wenigsten Einkommensmillionären in Rheinland-Pfalz. Das ergibt sich aus einer Anfrage der Trierer Bundestagsabgeordneten Katrin Werner (Trier) an das Statistische Landesamt. Fünf Personen aus dem Kreis haben eine Einkommenssteuererklärung abgegeben, die Einkünfte von über einer Million Euro aufweist. In Zweibrücken, das vor dem Kreis Kusel rangiert, sind es sechs. Die meisten Einkommensmillionäre gibt es in Mainz (70) und dem Westerwaldkreis (68). Die Erhebung stammt allerdings aus dem Jahr 2017.