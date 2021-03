Landrat Otto Rubly hat 2020 insgesamt 18 Ehrenämter und Nebentätigkeiten, die mit seinem Amt im Bezug stehen. Nur für vier davon gibt’s Geld; in zwei Fällen führt er das Geld an den Landkreis ab. Das geht aus einer Liste hervor, die am Freitag dem Kreisausschuss vorgelegt worden ist.

6880 Euro hat er im vergangenen Jahr als Vorsitzender des Verwaltungsrats und des Kreditausschusses der Kreissparkasse erhalten. Weitere 1533,84 Euro erhält er als Vorsteher des Fremdenverkehrszweckverbands. 309 Euro erhielt er als Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats des Westpfalz-Klinikums, dem er alternierend alle zwei Jahre vorsitzt. Dieses Geld geht ebenso an die Kreiskasse wie die 90 Euro für die Mitgliedschaft in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat der Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH, bei der er sich jährlich im Vorsitz mit Stefan Spitzer, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, abwechselt.

Die weiteren Ämter reichen von der Mitgliedschaft im Landkreistag Rheinland-Pfalz über den Vorstand des Kreisverkehrsvereins und des Vereins „Kulinarisches Haus LK Kusel“ bis hin zum Vorsitz des Musikschul-Vereins und der Kreistochter Ikoku. Ebenfalls aufgeführt ist seine Funktion als stiller Gesellschafter der „Rubly GBR“, also seines früheren landwirtschaftlichen Betriebs, den er seit seiner Wahl zum Landrat nicht mehr führen kann.