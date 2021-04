Zu den 146 sogenannten Hidden Champions in Rheinland-Pfalz, weitgehend unbekannten Marktführern, gehören auch zwei Unternehmen aus dem Kreis: KOB in Wolfstein und Minitec in Schönenberg-Kübelberg. Eine Studie an der Universität Trier hat sich mit Identifikation, Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der „versteckten Meister“ beschäftigt. Mindestens 20 Beschäftigte, älter als zehn Jahre, Jahresumsatz zwischen fünf Millionen und einer Milliarde Euro – das trifft ebenso auf Bito mit Sitz in Meisenheim und Werk in Lauterecken zu.

Minitec gilt als mittelgroße Firma und mit Gründung im Jahr 1986 als junger Hidden Champion. Etwa ein Viertel derer kommt wie Minitec aus dem Maschinenbau. Bito Lagertechnik gilt mit mehr als 500 Mitarbeitern als große Firma und wurde 1845 gegründet. Der Altersdurchschnitt der Hidden Champions liegt bei 83 Jahren. Das übertrifft auch Textilien-Hersteller KOB, gegründet 1903, der allerdings seit einigen Jahren zur württembergischen Hartmann-Gruppe gehört.

Die meisten Hidden Champions sind im Norden des Landes zu finden, acht kommen etwa im Kreis Vulkaneifel auf 60.600 Einwohner. Doch steht Kusel mit zweien auf 70.500 Einwohner im Vergleich gut da. Der Donnersbergkreis und der Kreis Kaiserslautern haben ebenso viele heimliche Marktführer, Bad Kreuznach gar sieben, der Kreis Birkenfeld einen: Fissler.

Hidden Champions machen nur ein Prozent aller Unternehmen im Land aus, sind aber relevant für Beschäftigung und Wirtschaftsleistung. Die Erfolgsfaktoren sind laut der Studie des Forschungszentrums Mittelstand, gefördert vom Wirtschaftsministerium, meist einzigartig und basieren auf ständiger Innovation, allerdings sei die fortschreitende Digitalisierung eine große Herausforderung.