Diesel ade? Im Kreis Kusel sieht es anders aus. Der Bestand an Dieselfahrzeugen hat im vergangenen Jahr zugenommen. Waren zu Beginn des Jahres 2019 im Landkreis 14.661 Autos mit Diesel unterwegs, so sind es im laufenden Jahr 128 mehr: 14.789, ein Plus von 0.87 Prozent.

Laut den Zahlen, die das Kraftfahrt-Bundesamt nun veröffentlicht hat, waren im Kreis Kusel zu Jahresbeginn insgesamt 47.405 Autos (inklusive Wohnwagen und Anhänger) zugelassen – 469 mehr als zwölf Monate zuvor. Damit würde der Landkreis in einer Auto-Bundesliga Rang 52 unter 400 Kreisen und kreisfreien Städten belegen: Auf 1000 Einwohner kommen 672 Autos (Vorjahr: 665). Bei Spitzenreiter Wolfsburg kommen 1132 Personenwagen auf 1000 Personen.

98,4 Prozent sind Diesel oder Benziner

Gestiegen im Vergleich zum Vorjahr ist im Kreis Kusel auch die Zahl der Benziner: von 31.764 auf 31.855 Autos. Das Plus von 91 Fahrzeugen in dieser Gruppe entspricht einer Zunahme von 0,29 Prozent. Zu den 50 Elektroautos (Vorjahr: 33, plus 51,5 Prozent) kamen noch 411 Hybride. Vor einem Jahr waren es 295 gewesen, der Zuwachs beträgt 39,3 Prozent.

Damit sind im Kreis Kusel 67,2 Prozent der Personenwagen Benziner, 31,2 Prozent haben einen Dieselmotor, und nur etwa 1,6 Prozent sind mit anderen Motorarten oder Treibstoffen unterwegs. Gasautos sind ein Nischenprodukt. Obwohl die 288 Gasautos (Vorjahr: 309) vor allem in der Erdgasvariante Schadstoffvorteile haben.