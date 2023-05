Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spätestens die Corona-Pandemie hat gelehrt, dass Tennisspielen auch in der kalten Jahreszeit möglich ist. Während in den vergangenen beiden Jahren noch eifrig auf den Außenplätzen gespielt wurde, die normalerweise im Winter abgedeckt werden, geht es dieses Jahr wieder in die Halle. Auch aus Kusel sind Teams in der Winterrunde dabei.

Gespielt wird in der Halle. „Es ist zurzeit alles erlaubt“, sagt Timo Kauf, Kapitän des TC Offenbach-Hundheim, und meint damit die Corona-Regeln. Er sieht dennoch große