Letzter Spieltag in den Amateurklassen: In der A-Klasse kann Kohlbachtal den Absturz mit einem Punkt vermeiden, Landstuhl braucht einen Sieg gegen Burglichtenberg.

Eigentlich gibt es nur noch in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern ein Fragezeichen im Abstiegskampf, das sich aber ganz einfach in Luft auflösen kann. Nämlich dann, wenn der SV Kohlbachtal mindestens einen Punkt bei der neben der SG Spesbach/Elschbach bereits fix abgestiegenen SG Haschbach/ Schellweiler/ Etschberg holt. Oder wenn der SSC Landstuhl nicht gegen den Tabellenzweiten TSG Burglichtenberg gewinnt. Punktgleichheit und damit ein Entscheidungsspiel gibt es nur, wenn der SVK verliert und der SSC gewinnt.

In beiden B-Klassen hingegen wird noch der Meister gesucht. Als Tabellenführer haben die SG Hirsau (Nord) sowie der FV Ramstein II (Süd) aber die besten Karten und am finalen Spieltag mit dem TuS Bedesbach-Patersbach II (SGH) und beim SC Vogelbach (FVR) vermeintliche Pflichtaufgaben vor der Brust. In beiden Ligen aber lauert die Konkurrenz noch auf Ausrutscher. Wie immer dürfen sich die beiden Vizemeister, nach derzeitigem Stand wären es die SG Hüffler/ Wahnwegen und der TuS Gries, in Hin- sowie Rückspiel – und wenn nötig auch in einem Entscheidungsspiel – um einen Platz in der A-Klasse bewerben.

Steigt Oberarnbach als Erster oder Zweiter auf?

Die C-Klasse Nord sucht neben dem feststehenden Meister SV Hefersweiler noch ihren zweiten Aufsteiger. Es würde aber schwer verwundern, wenn dies nicht die SG Altenglan/ Rammelsbach/ Theisbergstegen wäre. Diese empfängt zum Saisonfinale das punktlose Schlusslicht SG US Soccer/ESP II. Bei einem Erfolg bliebe dem SV Kaulbach-Kreimbach nur der undankbare dritte Platz.

In der C-Klasse Süd ist bislang nur klar, dass die SG Oberarnbach/ Bann II (55 Punkte) aufsteigt. Noch nicht fest steht hingegen, ob auch als Meister und wer der zweite Aufsteiger wird. Respektive ob es überhaupt einen zweiten Aufsteiger gibt. Denn: Der SSC Landstuhl II (52) könnte noch nach Punkten gleichziehen. Der SV Kottweiler-Schwanden II (50) aber auch den SSC ein- oder überholen. Da passt es für die Spannung ganz gut, dass am letzten Spieltag die Top vier in direkten Duellen aufeinandertreffen: Kottweiler II empfängt Oberarnbach/Bann II, der SSC II die TSG Burglichtenberg II. Klar ist: Gewinnt der SSC II sein Spiel, belegt er sicher Platz eins (punktgleich) oder zwei.

Landstuhl II hängt am Schicksal der eigenen Ersten

Allerdings: Steigt die Erste der Sickingenstädter in die B-Klasse ab, darf die Zweite nicht aufsteigen. In diesem Fall aber dürfte nicht etwa der Drittplatzierte der C-Klasse Süd profitieren, sondern zunächst einmal ein eigentlich sportlicher Absteiger aus den B-Klassen.

Spiele im Überblick

Bezirksliga Westpfalz: TSG Wolfstein-Roßbach - FV Ramstein (Freitag, 20.15 Uhr), VfB Waldmohr - VfB Reichenbach, FV Kindsbach - SV Nanz-Dietschweiler (beide So, 15)

A-Klasse KUS-KL: TuS Hohenecken II - FV Kusel (Anstoßzeit noch offen), SG Spesbach/Elschbach - SV Rodenbach II, SG Queidersbach/Harsberg - SG Bechhofen/Lambsborn, SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg - SV Kohlbachtal, SV Kottweiler-Schwanden - SG Oberarnbach/Bann, SSC Landstuhl - TSG Burglichtenberg, TuS Schönenberg - SV Nanz-Dietschweiler II, FV Weilerbach - SV Miesau (alle Sonntag, 15 Uhr)

A-Klasse Bad Kreuznach: SV Medard - TuS Pfaffen-Schwabenheim II (Sonntag, 15 Uhr)

A-Klasse Birkenfeld: TuS Hoppstädten - ASV Langweiler/Merzweiler (Sonntag, 15 Uhr)

B-Klasse KUS-KL Nord: TSG Wolfstein-Roßbach II - VfB Reichenbach II (Freitag, 18.30 Uhr), SV Ulmet - SpVgg Welchweiler, SG Hirsau - TuS Bedesbach-Patersbach II, SV Herschweiler-Pettersheim SG Mühlbach/Neunkirchen, TuS Glan-Münchweiler - FV Kusel II, SG Pfeffelbach/Konken/EDO - SG Föckelberg/Bosenbach, SG Hüffler/Wahnwegen - SV Einöllen (alle So, 15)

B-Klasse KUS-KL Süd: VfB Waldmohr II - SV Kübelberg, FV Weilerbach II - FSV Krickenbach (beide Sonntag, 13 Uhr), TuS Schönenberg II - SV Mackenbach II (So, 13.15), TuS Gries - TuS Landstuhl (So, 14.30), SC Vogelbach - FV Ramstein II, SV Brücken - SG Breitenbach/Dunzweiler (beide So, 15)

B-Klasse Birkenfeld 1: SpVgg Teufelsfels - SG Perlbachtal (Sonntag, 15 Uhr)

C-Klasse KUS-KL Nord: SG Hirsau II - FV Ramstein III, SV Herschweiler-Pettersheim II - SV Kaulbach-Kreimbach (beide Sonntag, 13.15 Uhr), SV Hefersweiler - SpVgg Welchweiler II, SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen - SG US Soccer/ESP II (beide So, 15)

C-Klasse KUS-KL Süd: SSC Landstuhl II - TSG Burglichtenberg II, SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II - SV Nanz-Dietschweiler III (beide Sonntag, 13 Uhr), SC Vogelbach II - SV Rodenbach III, SG Queidersbach/Harsberg II - SG Bechhofen/Lambsb. II, SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II - TuS Landstuhl II, SV Kottweiler-Schwanden II - SG Oberarnbach/Bann II (alle So, 13.15)

C-Klasse Birkenfeld 1: SpVgg Teufelsfels II - SG Perlbachtal II, TV Grumbach II - SpVgg Nahbollenbach II (beide So, 13).